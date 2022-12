Europees-Brits akkoord over vangstrechten in gedeelde visbestanden

Opnieuw megavangst: 250 ton illegaal vuurwerk voor Nederland ontdekt in Duitse bunker

De Nederlandse en Duitse politie hebben voor de tweede keer dit jaar een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. In een bunker ongeveer 20 kilometer over de Duitse grens bij Enschede is dinsdag zo’n 250.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het zware vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt. Behalve de twee verkopers die inmiddels zijn gearresteerd, maakt de politie ook jacht op zo’n honderd kopers.

