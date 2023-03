Europees antifraudebureau opent onderzoek naar Commissieambtenaar na ophef over gratis Qatar-reizen

Hololei, een Est, kwam begin maart in opspraak toen bleek dat hij tussen 2015 en 2021 negen gratis vluchten met Qatar Airways had genoten. Ook hotelkosten werden gedekt. De meeste vluchten vonden plaats op een moment dat de Europese Commissie met Qatar over een luchtvaartakkoord aan het onderhandelen was. De zaak volgde in de nasleep van het corruptieschandaal dat in het Europees Parlement is losgebarsten.