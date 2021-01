Europees antifraudeagentschap opent onderzoek naar Frontex

Buitenland Europese ombudsman start onderzoek naar Frontex na aantijgin­gen over pushbacks

12 november De Europese Ombudsman is een onderzoek gestart naar het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex. Dat staat in een brief die Ombudsman Emily O'Reilly aan Frontex-directeur Fabrice Leggeri bezorgde. Aanleiding zijn de aantijgingen over ‘pushbacks’ in de Middellandse Zee door de Griekse kustwacht vorige maand, waarbij Frontex-agenten niet zouden hebben ingegrepen.