Europees akkoord over nieuwe reeks sancties tegen Rusland

Gevluchte Russische soldaat getuigt vanop geheime plek: “We hadden direct bevel iedereen te vermoorden die onze posities kende”

In een exclusief interview met CNN getuigt Nikitia Chibrin over de gruweldaden die hij meemaakte aan de frontlinie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De voormalige soldaat vertelt hoe ze allesbehalve voorbereid waren op een oorlog. Na zelf onder Oekraïense artilleriebeschietingen terecht te komen, besloot hij zich in zijn eenheid uit te spreken tegen de oorlog. Al snel werd hij door zijn commandanten overgeplaatst, waarop hij niet veel later besloot te vluchten. “Alles was eigenlijk één grote leugen voor mij”, vertelt hij nu vanop een geheime plek.

6:11