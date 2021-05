Europees akkoord over makkelijkere toegang tot blauwe kaart voor hoogopgeleide migranten

Vergeten Italiaans dorpje staat na decennia weer boven water

16:47 In Italië is de ruïne van een oud dorpje teruggevonden tijdens werken aan een reservoir. Het dorp, Curon, verdween in 1950 onder water na de bouw van een dam. De laatste decennia was het dorp van de aardbodem verdwenen, maar nu is het weer even tevoorschijn gekomen.