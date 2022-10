“European Sky Shield Initiative”: België en 14 NAVO-landen bundelen krachten voor Europese luchtafweer

NAVO houdt volgende week boven ons land jaarlijkse oefeningen in afwerpen van kernwapens

De NAVO houdt volgende week een oefening in het afwerpen van kernwapens. “Het gaat om een een routinetraining die elk jaar plaatsvindt om onze nucleaire afschrikking veilig, beveiligd en effectief te houden”, zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over de oefening ‘Steadfast Noon’. Die zou deze keer ook boven ons land plaatsvinden, zo is aan onze redactie bevestigd. Rusland is op de hoogte van de jaarlijkse oefening.

