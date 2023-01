Europa’s dapperste politicus: Kiril Petkov, de premier die Oekraïne bewapende achter de rug van zijn eigen regering

KIJK. Beelden tonen hoe vluchtelin­gen in het ruim van veerboten worden opgesloten "terwijl toeristen boven van hun cocktail nippen”

Op bovenstaande beelden is een geïmproviseerde cel in het ruim van een veerboot van Griekenland naar Italië te zien. De beelden zijn gemaakt door onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports. “Terwijl passagiers genieten van drankjes op het dek, worden migranten illegaal vastgehouden in de donkere cellen”, zeggen de journalisten.

