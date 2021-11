Europa ziet aantal besmettingen fors stijgen: zo gaat het elders in de wereld

Europa kreunt onder een stijgend aantal coronabesmettingen. Waar eerst alleen het oosten rood en vervolgens donkerrood kleurde, is nu ook het westen aan de beurt. Maar hoe staat het ervoor in de rest van de wereld? Aan de buitengrenzen van de Europese Unie bijvoorbeeld? En in landen die het eerder zo zwaar hadden, zoals India en Brazilië?

Het korte antwoord: beter. Europa blijkt sinds kort opnieuw het epicentrum van de pandemie. Vorige week was Europa goed voor meer dan de helft van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen wereldwijd. Het gaat om de hoogste cijfers sinds april vorig jaar, toen de pandemie haar eerste piek bereikte in Italië.

De landen die volgens de cijfers van de wetenschappelijke publicatie ‘Our World in Data’ momenteel het hoogste aantal nieuwe bevestigde besmettingen per miljoen inwoners per dag tellen in de EU, zijn respectievelijk Slovenië, Kroatië, Oostenrijk, Slovakije en Tsjechië. België komt op een weinig benijdenswaardige zesde plaats in de lijst.

Lockdown

Opmerkelijk: enkele van de landen die drie weken geleden nog in de slechtste papieren zaten, zagen hun cijfers intussen weer omlaag komen. Het gaat onder meer om de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, maar ook om Bulgarije en Roemenië. Deze landen kondigden dan ook ingrijpende maatregelen af. Zo ging Letland als eerste in de EU opnieuw in lockdown (tot vandaag) en voerde Roemenië de avondklok weer in.

Ook heel wat andere Europese landen bekijken of de coronamaatregelen niet verstrengd moeten worden. Ons land is geen uitzondering. In een uitgelekt advies van expertengroep GEMS wordt daarvoor gepleit en premier Alexander De Croo vervroegde het Overlegcomité naar woensdag. Oostenrijk voerde vandaag als eerste ter wereld een lockdown in voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Oostelijke grens

Waar het ook niet zo geweldig gaat, is aan de oostelijke grens met de Europese Unie. In Oekraïne bijvoorbeeld zitten de besmettingscijfers op nooit eerder geziene hoogtes. Ook Servië en Georgië hebben torenhoge cijfers, die moeiteloos de eerdere pieken tijdens de pandemie evenaren.

Iets verderop in Rusland soortgelijke taferelen. De vierde grote coronagolf die het land momenteel overspoelt, is groter dan alle voorgaande. Een week geleden - op 6 november - meldden de autoriteiten een recordaantal van 41.335 bevestigde besmettingen op één dag. Vandaag werden ook meer dan 1.200 coronadoden gemeld en dat is bijna evenveel als het recordaantal van vorige week.

Op 30 oktober voerde president Vladimir Poetin een verplichte werkstop in van een week, in de hoop de cijfers om te buigen. Daardoor kwam het openbare leven zo goed als stil te liggen. Ondanks nieuwe recordcijfers vorige week, werd het bedrijfsleven daarna toch gewoon weer hervat. In Rusland is overigens maar een derde van de inwoners volledig gevaccineerd, met eigen ontwikkelde vaccins.

Verenigd Koninkrijk

Minder goed gaat het ook in het Verenigd Koninkrijk, maar daar lijkt nu toch een kentering ingezet. De Britten tekenden sinds deze zomer veel hogere coronacijfers op dan de rest van West-Europa. Premier Boris Johnson schrapte toen immers de coronamaatregelen in zijn land. Afgelopen week daalde het aantal besmettingen eindelijk, hoewel de besmettingsgraad nog altijd aan de hoge kant is.

Johnson wil de winter nu graag doorkomen zonder lockdowns en zei vandaag ook dat hij op dit moment geen reden ziet om over te gaan op een Plan B met verplichte mondmaskers, vaccinatiepasjes en verplicht thuiswerk. “De beste bescherming op dit moment is iedereen een boostershot geven”, klonk het.

Zuid-Afrika, Brazilië en India

Hoe het gaat in die andere landen die een variant naar zich genoemd kregen en die in eerdere golven drama’s zagen gebeuren? Wel, best goed eigenlijk. Zuid-Afrika is het Afrikaanse land dat het zwaarst getroffen werd door de pandemie, maar op dit moment zijn de coronacijfers er heel laag. Het land heeft net een derde grote golf achter de rug, maar houdt toch vast aan enkele strenge maatregelen, zoals een avondklok, een beperking op het aantal mensen dat mag samenkomen en een verplicht gebruik van het mondmasker op alle publieke plaatsen. Amper een kwart van de inwoners is er wel nog maar ingeënt.

Vergelijkbare cijfers zijn er in Brazilië en India. Brazilië zag in maart en juni haar coronacijfers pieken, maar sindsdien zijn ze gestaag naar beneden gegaan. Dezelfde trend is er voor het aantal overlijdens door corona. Dat bereikte in april zijn hoogste punt, maar daalt sinds eind juni. Brazilië heeft wel relatief goede vaccinatiecijfers. 76 procent van de inwoners heeft al minstens één prik gekregen, 59 procent is volledig gevaccineerd.

India zag in april en mei een niets ontziende tweede golf over het land rollen, die de gezondheidszorg tot op de rand van de afgrond bracht. Sindsdien liep het aantal gevallen fors terug. Waar in mei gemiddeld 280 bevestigde gevallen per miljoen inwoners per dag werden geregistreerd, waren dat er gisteren nog maar 8. India is wel een van de landen waarvan aangenomen wordt dat ze zwaar onderrapporteren. Het vaccineren loopt er minder vlot: de helft heeft al zeker een eerste dosis gekregen, een kwart is volledig gevaccineerd.

Verenigde Staten

Het land met de meeste bevestigde besmettingen sinds het begin van de pandemie - de Verenigde Staten - bleef op een hoog plateau hangen sinds het in augustus en september een nieuwe coronagolf te verwerken kreeg. Gisteren bleek er echter opnieuw sprake van een stijging met 11 procent en die is hoofdzakelijk te wijten aan een toename van het aantal gevallen in het noordoosten en de Midwest. Topadviseur Anthony Fauci drukte er vandaag zijn bezorgdheid over uit.

In de VS heeft al 67 procent van de inwoners zeker een eerste prik gekregen, 57 procent is volledig ingeënt.

China

Het land waar alles bijna twee jaar geleden begon, houdt de coronacijfers nog altijd goed onder controle met draconische maatregelen. Eén enkele besmetting kan in China genoeg zijn om een volledige miljoenenstad in quarantaine te doen gaan. Het resultaat: de afgelopen 30 dagen werden er in heel China amper 1.300 gevallen geregistreerd. Momenteel strijdt het land tegen de grootste uitbraak van de deltavariant die het al zag: in de afgelopen 24 uur werden er in de regio van de toeristische stad Dalian 32 nieuwe gevallen gerapporteerd.

Het vaccineren gaat er wel vlot. 82 procent van de Chinezen heeft al minstens een eerste prik gekregen, 74 procent is intussen volledig gevaccineerd.

