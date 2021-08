Europa zet zich schrap voor nieuwe migratiecrisis: "Alles op alles zetten om te vermijden dat Afghanen ook maar in de buurt van onze grenzen komen”

Afghaanse journalist emotioneel tijdens persbrie­fing: “Waar is mijn president?”

17 augustus Tijdens een persbriefing van het Pentagon, krijgt een Afghaanse journalist het woord. Nazira Karimi wil een vraag stellen aan woordvoerder John F. Kirby. Maar ze krijgt haar vraag amper gesteld. De reporter heeft het duidelijk moeilijk met de situatie in haar thuisland: “Veel mensen zijn boos. Vooral vrouwen. We hebben de voorbije jaren zoveel bereikt. Ik heb zelf zoveel bereikt. Twintig jaar geleden ben ik de taliban ontvlucht. Nu zijn we terug bij af,” getuigt de journaliste met een krop in haar keel.