“Europa zal grootste deel van kosten voor wederopbouw Oekraïne betalen”

Het mechanisme waaraan wordt gewerkt zou lijken op de coronaherstelfondsen van de lidstaten. Het fonds zal geld voor hervormingen voorzien in overleg met de Oekraïense regering. Hoeveel geld Europa precies zal verstrekken in de vorm van subsidies of leningen is nog niet duidelijk. Zo wil de EU voorlopig nog geen prijskaartje aan de opdracht hangen omdat de oorlog in Oekraïne nog steeds aan de gang is. Wel is de EU-ambassadeurs verteld dat het bedrag zou kunnen oplopen tot honderden miljarden euro’s over een periode van tientallen jaren.