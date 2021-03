Europa wordt LGBTQ+-vrijheidszone

De tekst is een antwoord op het terugschroeven van homorechten in Polen en Hongarije. "Steeds vaker worden deze burgers het slachtoffer van discriminatie en aanvallen", zeggen de Europarlementsleden. Zo hebben lokale overheden in Polen tientallen zogenoemde "LBGTQ+-vrije zones" ingericht, waar holebi's en transgenders niet meer binnen mogen. En ook in Hongarije worden de rechten van de LBGTQ+-gemeenschap gekortwiekt. Het Hongaarse parlement paste de grondwet aan om hun rechten in te krimpen en het land houdt geen rekening meer met het bestaan van transgenders en interseksuelen. Dat druist in tegen burgerrechten in de EU, zegt de resolutie.

"Jezelf zijn is geen ideologie. Het is jouw identiteit. Niemand kan het ooit wegnemen. De EU is je thuis. De EU is een #LGBTIQFreedomZone", tweette Europees Commissievoorzitster Ursula von de Leyen vandaag nog.

"LGBTQ+-personen moeten overal in de EU dezelfde rechten hebben om in vrijheid te leven en om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit te kunnen tonen in het openbaar", aldus het Europarlement. "Dat moeten ze kunnen doen zonder angst voor intolerantie, discriminatie of vervolging. Autoriteiten op alle niveaus in de hele EU moeten gelijkheid en grondrechten beschermen en promoten, waaronder die van LGBTQ+-personen", concludeert de tekst.

Werkpunten voor België

Assita Kanko, Europarlementslid voor N-VA, trekt de lijn door naar België. "Ook bij ons kan het nog veel beter. De moord vorig weekend op David Polfliet in een park in Beveren, in de val gelokt omdat hij homo was, is daar een pijnlijk argument voor", zegt ze. "We hebben vooral concrete actie op het terrein nodig in de Lidstaten van de EU", zegt Kanko, die ook lid is van de Commissie Justitie en Mensenrechten van het Europees Parlement, "dat maakt deze resolutie duidelijk".

"We moeten onze politiemensen beter opleiden om op een gepaste en inlevende wijze om te gaan met haatdelicten. We moeten in de scholen onze jongeren beter informeren. Op de werkvloer moeten gedragscodes uitgelegd worden. Organisaties uit het middenveld met ervaringsexpertise moeten we sterker ondersteunen. En tot slot moeten burgers in hun eigen kring erover waken dat LGBTQ+ discriminatie niet kan gebeuren", besluit Europarlementslid Kanko.

