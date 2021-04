Europa wil lessen trekken uit brexit: “Falen van EU”

Het vertrek van de Britten uit de EU is een teken van falen van de Europese Unie waar lessen uit getrokken moeten worden. "Dit is een scheiding. De brexit is een waarschuwing", zei oud-EU-onderhandelaar Michel Barnier tijdens een debat over de brexit in het Europees Parlement in Brussel. "Waarom stemde 52 procent van de Britten tegen Europa? Het is onze plicht te luisteren naar de gevoelens van mensen en ze te begrijpen", aldus de Fransman.

Het parlement stemt vandaag over het nieuwe handels- en samenwerkingsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, de laatste stap naar ratificatie van het verdrag. Barnier, voor de laatste maal aanwezig in het EP, kreeg een staande ovatie voor zijn vier jaar durende inspanningen sinds hij in 2016 werd benoemd tot hoofdonderhandelaar voor de brexit namens de Europese Commissie. Eerst bereikte hij na slepende onderhandelingen een akkoord over de uittredingsvoorwaarden met het Verenigd Koninkrijk, inclusief speciale afspraken over de status van het Britse Noord-Ierland dat binnen de Europese Interne Markt blijft behoren. Daarna kwam hij eind december een nieuw handelsverdrag met de Britse regering overeen.

Het parlement stemt ook over een resolutie van zeventien pagina's waarin de brexit "een historische vergissing" wordt genoemd en er bij de Europese Commissie op wordt aangedrongen om de juridische stappen tegen Londen over Noord-Ierland door te zetten. Het parlement heeft zorgen dat de Britten zich niet houden aan de afspraken over Noord-Ierland.

De Commissie heeft vorige maand een juridisch proces in gang gezet omdat Londen eenzijdig besloot het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Er was afgesproken dat daarmee op 1 april zou worden begonnen. Brussel en Londen voeren over de kwestie gesprekken, maar die hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Volledig scherm Barnier samen met Von der Leyen in het parlement in Brussel. © AFP

Von der Leyen vraagt parlement handelsakkoord te ratificeren

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vroeg in het parlement om het handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk goed te keuren. Het akkoord is cruciaal om de Britten de gemaakte afspraken te doen nakomen, zo zei ze.

Dat de parlementsleden het akkoord zullen ratificeren, leidt eigenlijk geen twijfel. Toch haalde Von der Leyen alles uit de kast om zo veel mogelijk MEP’s te overtuigen. Zeker het feit dat de Britse regering nu al enkele afspraken eenzijdig met de voeten treedt, zorgt hier en daar voor ongerustheid. In afwachting van de ratificatie trad het akkoord al voorlopig in werking - een standaardpraktijk bij Europese verdragen.

“Dit akkoord heeft tanden”

“Ik ben het met u eens dat dit akkoord op papier maar zo goed is als de implementatie en de afdwinging ervan in de praktijk”, zei Von der Leyen. “Maar dit akkoord heeft tanden. Het bevat een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme en de mogelijkheid om unilateraal corrigerende maatregelen te nemen. Laat me duidelijk zijn: we willen deze instrumenten niet gebruiken, maar als ze nodig zijn, zullen we niet twijfelen. Ze zijn essentieel om de volledige naleving van het handels- en samenwerkingsakkoord én van het terugtrekkingsakkoord te verzekeren.”

Met uitzondering van Noord-Ierland, maakt het VK sinds begin dit jaar geen deel meer uit van de Europese interne markt. Het hele land verliet ook de douane-unie. Omdat dat weegt op de handel met de EU en op de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland besliste de Britse regering om strengere douanecontroles uit te stellen - ondanks afspraken daarover met de EU. Bovendien lijkt het aparte statuut van Noord-Ierland het sektarische geweld van de afgelopen weken in de hand te werken.

“Sinds het handelsakkoord voorlopig in werking trad, hebben we een aantal problemen kunnen vaststellen. Vele zijn het gevolg van het type brexit dat het VK koos”, zei Von der Leyen. Ook Barnier zei dat de Britten “de gevolgen moeten gaan inzien van het feit dat ze de interne markt verlaten hebben”.

“Gemeenschappelijke oplossingen zoeken”

Maar, zo zalfde Von der Leyen, “we moeten zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. (...) Daarom is deze ratificatie ook zo belangrijk: hij bezorgt ons de volledige naleving” van de gemaakte afspraken. Volgens de Commissievoorzitter is in de lopende gesprekken met het VK enige vooruitgang merkbaar. “De laatste dagen en weken zien we een positieve dynamiek.”

De uitslag van de stemming in het parlement wordt morgenochtend bekendgemaakt. Als het halfrond instemt met de ratificatie en daarna ook de Raad het licht op groen zet, kan het akkoord op 1 mei definitief in werking treden.