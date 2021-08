Europa sluit akkoord met nieuwe vaccinproducent (de zevende al)

Russisch vaccin

Of het agentschap het Russische vaccin Sputnik V zal toelaten, is volgens Commissievoorzitster Ursula von der Leyen onzeker. "Tot nu toe is de producent er niet in geslaagd voldoende valide informatie te verschaffen om de veiligheid aan te tonen", zei de Duitse aan Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Volgens diezelfde producent is het Russische vaccin intussen wereldwijd al in 69 landen toegelaten. Binnen de Europese Unie is dat het geval in Hongarije en Slovakije, zonder groen licht van het EMA. Onlangs nog hoopte Rusland op een Europees fiat tegen de herfst. Het EMA test het vaccin al sinds maart. Het hangt van zijn oordeel af of de Europese Commissie in een volgende stap officieel het licht op groen zet om Sputnik V op de markt te brengen. Rusland heeft geen buitenlandse vaccins in eigen land toegelaten.