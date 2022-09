Europa overweegt wapens voor Oekraïne en sancties tegen Rusland

ALGEMENE VERGADERING VN Premier De Croo spreekt met VN-baas Guterres in New York: “Wat we vandaag meemaken is ongezien”

Premier Alexander De Croo heeft woensdag op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de ernst van de escalatie van de Russische agressie tegen Oekraïne onderstreept. "We zijn hier in de zetel van het multilateralisme op een moment waarop een van de stichtende leden alle regels van het multilateralisme schendt en een gewezen kolonie aanvalt. Voor België kan je geen bedreigender situatie hebben.”

