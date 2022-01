Europa overtrof doelstelling groene stroom in 2020

De Europese Unie heeft in 2020 ruimschoots voldaan aan de eigen doelstelling voor het aandeel van groene stroom, zo maakte Eurostat bekend. Volgens het Europese statistiekbureau kwam in het eerste coronajaar 22,1 procent van alle energie uit een hernieuwbare bron. De doelstelling was 20 procent.