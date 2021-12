Europa nu volledig rood tot donkerrood op coronakaart: één land ontspringt nog de dans, Kopenhagen breekt record

Het gaat in heel Europa niet goed met de besmettingscijfers. Op de nieuwe coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is nu heel de Europese Unie (EU) rood tot donkerrood gekleurd. Eén land ontspringt nog de dans, maar het ziet ernaar uit dat het een kwestie van tijd is eer het ook ten prooi valt aan omikron.

Denemarken is momenteel de grootste brandhaard voor het coronavirus in Europa. De Deense hoofdstad Kopenhagen voert de ranglijst van de Europese gezondheidsdienst ECDC aan. In de afgelopen twee weken zijn daar 74.401 inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op 4.030 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 25 inwoners.



Kopenhagen vestigt daarmee een nieuw Europees record. In augustus had het Franse overzeese gebiedsdeel Guadeloupe 3.983 positieve tests op elke 100.000 mensen.

Roemenië is het enige Europese land dat vandaag bijna volledig oranje kleurt. Het kreeg in oktober een golf van besmettingen over zich heen, maar kon de situatie onder controle krijgen na het nemen van strenge maatregelen. Sinds een maand heeft Roemenië de laagste besmettingscijfers van heel de EU. De regio Zuidwest kleurt als enige in Europa zelfs groen. Alleen de hoofdstad Boekarest is rood.

Italië - dat vorige week nog enkele oranje regio’s had, met Sardinië, Apulië en Molise - is nu volledig rood gekleurd. Ook de Azoren - een eilandengroep die bij Portugal hoort - kleurt nu rood.



Malta, het centrum en het zuiden van Spanje, het centrale deel van Noorwegen, Zweden en Italië en een gedeelte van de eilanden van Griekenland gaan van rood naar donkerrood.

Oostenrijk was een paar weken geleden de grootste brandhaard van Europa, maar de situatie is er nu zo verbeterd dat grote delen van het land een stap omlaag kunnen doen, van donkerrood naar rood. Ook grote delen van Duitsland krijgen een lagere waarschuwingskleur.

Snelste stijgers

In Spanje neemt het aantal positieve tests razendsnel toe. De snelste stijgers van Europa zijn op dit moment de Spaanse regio’s Extremadura en Castilië-La Mancha. Daar nam het aantal positieve tests ten opzichte van vorige week met 180 procent toe. In de hoofdstad Madrid was de stijging zo’n 160 procent, net als in Malta.

Het omgekeerde is het geval voor enkele landen in het oosten van Europa. Letland, de regio Święty Krzyż in het oosten van Polen en het oosten van Hongarije gaan van donkerrood naar gewoon rood. Daarbij dient wel gezegd te worden dat het oosten van Europa enigszins achterloopt op het vlak van omikronbesmettingen. Het is te verwachten dat hun cijfers de komende weken ook omhoog zullen gaan.

België kleurt al sinds 4 november volledig donkerrood op de ECDC-kaart. Voor Vlaanderen is het van 14 oktober geleden dat de coronakaart nog geel kleurde.

Wat betekenen de kleurencodes?

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Vanaf 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de kaart donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio hoger dan 4 procent óf wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

De kleurencodes zijn een aanbeveling voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Welke dat uiteindelijk worden, bepalen ze zelf. In België betekent een rode kleur in een EU-land dat niet-gevaccineerden vanaf 12 jaar die geen herstelcertificaat hebben zich moeten laten testen als ze uit die zone naar België (terug)reizen. De Belgische overheid past de nieuwe kleurencodes telkens toe op zaterdag.

