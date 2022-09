Europa maakt 5 miljard euro noodhulp vrij voor Oekraïne

Vrouw (34) die Russisch burger­schap opgaf om in Oekraïne te gaan vechten, gestorven aan frontlinie

Een vrouw die haar Russisch burgerschap had opgegeven om tegen haar landgenoten in Oekraïne te gaan vechten, is omgekomen aan de frontlinie. De 34-jarige Olga Simonova, die de bijnaam ‘Simba’ kreeg, overleed in de Zuid-Oekraïense regio Cherson. Dat meldt het lokale nieuwsmedium ‘TSN’. Simonova was soldaat bij de 24ste Gemechaniseerde Brigade.

13:59