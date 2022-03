Europa maakt 3,4 miljard euro vervroegd vrij voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



Sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, zijn al zo'n 10 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. Naar schatting 6,5 miljoen van hen bevinden zich nog in eigen land, 3,5 miljoen zijn naar de EU gevlucht.

"Gezien de ernst van de crisis, zoekt de EU naar nieuwe manieren om onmiddellijk liquiditeiten ter beschikking te stellen van de meest getroffen lidstaten", zegt Europees commissaris voor Sociale Rechten Nicolas Schmit. "We hebben geen tijd te verliezen."

REACT-EU

De Commissie schakelt daarom REACT-EU in, een nieuw instrument dat eigenlijk bedoeld was om de lidstaten te helpen bij hun economisch herstel na de coronacrisis. Concreet wil de Commissie het pre-financieringsniveau optrekken: in plaats van 11 procent, wil ze nu 15 procent van de reeds aan de lidstaten toegewezen middelen vervroegd overmaken. Voor de landen die de impact van de vluchtelingencrisis het hardste voelen - Hongarije, Polen, Roemenië, Slovakije, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en Estland - wil ze de prefinanciering optrekken tot 45 procent.

Op die manier zou in totaal 3,4 miljard euro vervroegd vrijkomen. Dat geld kunnen de lidstaten dan aanwenden om de Oekraïners op hun grondgebied aan een woning of aan werk te helpen, om hun kinderen een plek te geven in het onderwijs of de opvang en om hen gezondheidszorg aan te bieden.

Meer dan 50 miljard euro extra middelen

REACT-EU zorgt voor meer dan 50 miljard euro extra middelen voor de Europese cohesiefondsen: 39,8 miljard euro in 2021 en 10,8 miljard in 2022. Voor België was voor het jaar 2021 zo’n 260 miljoen euro aan de kant gezet, voor 2022 nog maar 71 miljoen.