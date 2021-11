Europa kleurt volledig rood op nieuwe coronakaart: twee landen ontspringen nog de dans

Extreem­recht­se groepen veroor­deeld tot zware boetes na dodelijk protest in Charlottes­vil­le in 2017

Verschillende extreemrechtse figuren en organisaties zijn dinsdag in de VS veroordeeld tot het betalen van meer dan 25 miljoen dollar aan slachtoffers van het protest in Charlottesville in 2017. Na een proces van een maand in een federale rechtbank heeft een jury twaalf ultrarechtse leiders en vijf groeperingen verantwoordelijk geacht voor het geweld in de stad in Virginia, waarbij een dode en verschillende gewonden zijn gevallen.

24 november