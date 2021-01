Europa eist dat AstraZeneca contract over levering coronavaccins nakomt

Vrees voor worstcase­sce­na­rio na vertraging bij AstraZene­ca: “Als Pfizer niet levert wat is afgespro­ken, komen we in februari in de problemen”

23 januari Volgens Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce voor de vaccinatiestrategie, tekent zich een worst case scenario af als Pfizer de beloofde levering van vaccins tegen begin volgende maand niet weer opdrijft. “Als Pfizer nu niet levert wat is afgesproken, komen we in de problemen in de woonzorgcentra”, zegt Ramaekers aan VRT NWS. De vertraging bij AstraZeneca zorgt dan weer voor “bijkomende onzekerheid”.