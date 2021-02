Europa buigt zich op 22 februari over mogelijke sancties tegen Rusland

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis verwacht een breed akkoord over extra sancties tegen Rusland. Borrell neemt zo’n term echter nog niet in de mond.

Novitsjok

Navalny werd dinsdag veroordeeld tot twee jaar en acht maanden cel omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling na een eerdere veroordeling zou hebben geschonden. De rechtbank in Moskou wreef Navalny onder meer aan dat hij zich niet regelmatig had aangeboden bij de autoriteiten. De oppositieleider was in januari naar Rusland teruggekeerd na een behandeling in Duitsland voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Hij werd stante pede opgepakt.