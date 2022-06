Eurolanden: Kroatië kan vanaf volgend jaar euro gebruiken

Verenigde Staten Lichaam van vermiste kleuter (3) teruggevon­den in vijver: “Grootste nachtmer­rie van elke ouder”

In de Verenigde Staten is de 3-jarige Harry Kkonde, een jongen die begin deze week vermist raakte, dood teruggevonden in een vijver in Lowell, een stad in de staat Massachusetts. De kleuter werd dinsdag als vermist opgegeven nadat hij was verdwenen uit het huis van zijn babysitter. De politie zette onmiddellijk een zoekactie op poten, maar die heeft nu een tragische afloop.

8:08