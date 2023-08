Eurocommissaris Frans Timmermans trekt lijst PvdA/GroenLinks in Nederland en wil Mark Rutte opvolgen

De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans (62) is officieel verkozen tot lijsttrekker van PvdA/GroenLinks voor de komende parlementsverkiezingen bij onze noorderburen. Hij liet al weten dat het zijn ambitie is om minister-president Mark Rutte op te volgen en heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen als Eurocommissaris.

Timmermans kreeg 92 procent van de stemmen. Er waren geen tegenkandidaten, maar leden konden zich wel uitspreken of zij voor of tegen Timmermans’ lijsttrekkerschap waren.

In totaal bracht 51,5 procent van de leden een stem uit. Het is niet bekend hoe de steun verdeeld is tussen GroenLinks- of PvdA-leden. Eerder was de achterban al positief over de samenwerking van beide partijen: bijna 92 procent van de GroenLinks-leden steunde de samenwerking, bij de PvdA was dat 88 procent.

“Ideale kandidaat”

De lijsttrekkerscommissie noemde Timmermans - die al eerder in de nationale politiek in Nederland actief was, onder meer als buitenlandminister - al “de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen”.

Timmermans zet zo een punt achter een carrière van negen jaar in Europa. Als Eurocommissaris was hij het gezicht van het klimaatbeleid van de Europese Commissie. Hij werd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangeduid om de Green Deal uit te voeren, het plan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hij was ook vicevoorzitter van de Commissie, de nummer twee dus achter Von der Leyen.

Von der Leyen zwaait Timmermans met dank en lof uit. Ze is hem dankbaar “voor zijn gepassioneerde en onvermoeibare werk om de Green Deal werkelijkheid te maken”. Het meeste werk zit er ook op, met de Europese verkiezingen en de aanstelling van een nieuwe commissie in zicht. Het leeuwendeel van de klimaatplannen van de commissie is inmiddels aangenomen of zelfs al ingevoerd.

Volledig scherm Commissievoorzitter ­Ursula von der Leyen en EU-commissaris Frans Timmermans. © REUTERS / ANP / EPA

De Nederlander die Timmermans opvolgt als Eurocommissaris, zal sowieso niet zijn prominente positie krijgen. Het Slowaakse lid van de Europese Commissie Maros Sefcovic neemt die over, meldt de commissie. Als er een Nederlandse opvolger is gevonden, wordt bepaald welke portefeuille die krijgt. De nieuwe vrouw of man kan ook belast worden met het klimaatbeleid, maar dat hoeft niet. Demissionair premier Mark Rutte herhaalde wat hij vrijdag al zei: het kabinet zal “echt even de tijd” nemen om een goede opvolger te vinden.

Op 22 november trekken de Nederlanders naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.