EU zamelt geld in voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Vijf weken na aardbeving in Turkije en Syrië: veel schurft en luchtweg­aan­doe­nin­gen

Meer dan vijf weken na de aardbeving in Zuidoost-Turkije zijn volgens organisatie Dokters van de Wereld luchtwegaandoeningen en schurft de meest urgente gezondheidsproblemen. De jeukmijt is moeilijk te bestrijden omdat mensen in besloten ruimtes leven, zegt Günter Fröschl, arts en bestuurslid van de organisatie.