EU wil verbod Russische schepen in EU-havens en kolenban

Vrouw in Boetsja vertelt anoniem in tranen over horror die ze moest doorstaan: "Ze hebben me verkracht”

Hartverscheurende beelden vanuit Boetsja. Een vrouw vertelt in tranen en anoniem over de wekenlange horror die ze moest doorstaan. “Ze hebben me uitgekleed tot ik helemaal naakt was. Ze waren zeker met dertig”. Honderden lichamen van burgers werden de afgelopen dagen al ontdekt in Boetsja.

4 april