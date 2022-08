EU wil trainingsmissie organiseren voor Oekraïense leger

Drie Amerikaan­se agenten geschorst na gewelddadi­ge arrestatie van verdachte

In Crawford County in de Amerikaanse staat Arkansas is een video opgedoken van een gewelddadige arrestatie. Drie agenten houden een verdachte in bedwang aan een tankstation in Mulberry. Ze schoppen en slaan de man herhaaldelijk. De verdachte had een winkelbediende van een ander tankstation in de buurt bedreigd. Volgens de agenten zou hij bij zijn arrestatie een van hen hebben aangevallen. Er is een onderzoek gestart naar de feiten en de drie agenten zijn geschorst.

