EU wil Russisch geld gebruiken voor heropbouw Oekraïne

VN-topman Guterres toont volgens VS te veel sympathie voor Rusland, blijkt uit gelekte documenten

De Verenigde Staten vinden dat António Guterres, VN-secretaris-generaal, in te grote mate bereid is de Russische belangen te behartigen. Dat blijkt uit de gelekte documenten van de VS en de NAVO. Washington zou Guterres nauwlettend in de gaten houden, dat schrijft de Britse omroep ‘BBC’ die de documenten kon inkijken.