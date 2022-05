EU wil “geheime vriendin van Poetin” op sanctielijst plaatsen: wie is Alina Kabajeva? En welke sancties riskeert ze?

Kabajeva leerde Poetin tien jaar geleden kennen toen ze nog een topturnster was. De gymnaste behaalde twee gouden medailles op de Olympische Spelen. Na haar carrière als turnster werd ze parlementslid voor Poetins partij Verenigd Rusland. Ze is ook voorzitter van de raad van bestuur van de ‘National Media Group’, waarvan de tv-zenders en kranten onder controle van het Kremlin staan. Haar salaris zou ruim 9,6 miljoen euro per jaar bedragen.

De twee zijn al jarenlang een koppel en zouden ook kinderen hebben. Volgens de ene bron hebben Poetin en Kabajeva in 2015 een dochter gekregen en in 2019 een jongenstweeling. Volgens een andere bron hebben ze een meisjestweeling en twee jongere zonen. Sinds de start van de oorlog zouden Kabajeva en haar kinderen zich schuilhouden in Zwitserland.

Opvallend, tot nog toe staat Kabajeva niet op de westerse lijst van personen uit de entourage van Poetin tegen wie sancties zijn uitgevaardigd. “Men vreest dat het tot een escalatie van de situatie kan leiden, omdat het een grote persoonlijke klap zou zijn voor Poetin”, zo stond eerder al te lezen in de Amerikaanse krant ‘The Wall Street Journal’. Nu dreigen er toch sancties vanuit de Europese Unie te komen. Tenminste als het voorstel wordt goedgekeurd door de 27 lidstaten.

Wat deze sancties zouden betekenen? Kabajeva zou niet langer welkom zijn in de Europese Unie. Daarnaast zouden al haar tegoeden bevroren worden.

Patriarch Kirill

Patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, ging Kabajeva alvast vooraf. De 75-jarige patriarch is een medestander van president Poetin en verdedigde tijdens zijn preken al meermaals de inval in Oekraïne. De oorzaak van de oorlog is volgens hem bij de NAVO en het Westen te zoeken. Kirill gaf geen gehoor aan de oproep van paus Franciscus om te bemiddelen in het conflict of om op zijn minst een staakt-het-vuren te steunen.

Als Kirill inderdaad op de Europese sanctielijst terechtkomt, betekent dat dat zijn persoonlijke tegoeden in de EU worden bevroren en dat hij de EU ook niet meer mag inreizen.

Omwille van de schending van de stabiliteit, veiligheid en territoriale integriteit van Oekraïne zijn de afgelopen jaren al 1.093 personen en 80 entiteiten op de Europese lijst gezet.