EU wil 3,5 miljard euro extra voor wapenleveringen aan Oekraïne

Sinds het begin van de Russische invasie biedt de EU de lidstaten financiële compensaties voor wapenleveringen aan Oekraïne. Dat gebeurt via de Europese Vredesfaciliteit (EPF), een fonds dat in 2021 in de steigers werd gezet om militaire opleidingsmissies en andere operaties in het kader van het Europees buitenlans beleid te bekostigen.

De EPF startte met een budget van 5,7 miljard euro voor de periode tot 2027, maar het fonds is overbevraagd door de oorlog in Oekraïne. Sinds de start van de oorlog is al 3,6 miljard uitgekeerd voor wapenleveringen aan Kiev en ook andere operaties elders in de wereld moeten bekostigd worden. Eind vorig jaar kwamen de lidstaten daarom al overeen om 2 miljard euro extra in het EDF te injecteren.