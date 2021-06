EU weert Belarussische vliegtuigen vanaf middernacht als straf voor ‘kaping’ Ryanair-vlucht met dissident

Protase­vitsj bejubelt Loekasjen­ko in interview op Wit-Russische staatstele­vi­sie: “Pijnlijk om deze ‘bekente­nis­sen’ te zien”

10:30 De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj, die vorige maand werd gearresteerd nadat zijn Ryanairvlucht gedwongen moest landen in Minsk, is donderdag op de Wit-Russische staatstelevisie verschenen. In een interview erkende de dissident dat hij vorig jaar had opgeroepen tot protesten en liet zich lovend uit over president Aleksandr Loekasjenko. De oppositie gelooft dat het interview onder dwang werd afgenomen.