EU-waarnemers waarschuwen voor gevolgen van extreme polarisering in Slovenië

Er is reden tot bezorgdheid om de toon van het publieke debat in Slovenië. Dat besluit een waarnemingsmissie van het Europees Parlement na een bezoek van drie dagen aan het land van premier Janez Jansa. “De haatspraak en de harde toon die wordt aangeslagen geven reden tot bezorgdheid. Door die polarisering is het alsof de bevolking ingedeeld is in twee kampen”, zegt delegatieleidster Sophie in ‘t Veld (D66).

Enkele leden van de commissie Burgerlijke vrijheden en Justitie van het parlement spraken in drie dagen tijd met een hele rist vertegenwoordigers van de Sloveense samenleving. “We wilden een zo breed mogelijk beeld krijgen”, zei in ‘t Veld deze middag tijdens een persconferentie in hoofdstad Ljubljana. Premier Jansa, die zich al vaak in de kijker gewerkt heeft met opruiende berichten op sociale media, kreeg de Europese delegatie niet te spreken.

De Sloveense openbare instellingen werken nog steeds goed, maar de toon van het publieke debat heeft de delegatie verrast, gaf in ‘t Veld toe. “Er is reden tot bezorgdheid. De druk op de instellingen en de media neemt toe, in die mate zelfs dat je kunt eindigen met een klimaat waarin niets nog goed functioneert, waarbij het wantrouwen zo groot is dat de instellingen niet meer werken in het belang van de burgers.”

Kritiek

Alsof het bedoeld was om haar punt kracht bij te zetten, kreeg de Nederlandse op haar persconferentie tot twee keer toe de vraag voorgeworpen waarom de delegatie “alleen maar met linkse journalisten en ngo’s” had gesproken. In ‘t Veld moest meteen herhalen dat haar gesprekspartners het volledige spectrum besloegen en dat er “geen 2 Sloveniës bestaan”.

Wie ook deel uitmaakte van de delegatie, is Assita Kanko (N-VA). “Het is duidelijk dat er vuile politieke spelletjes worden gespeeld in Slovenië. En ik ben erg geschrokken van de grove taal die ook door leidende politici wordt gebruikt”, erkent ze in een persbericht. “Ik ben ook boos op premier Janez Jansa, die zogenaamd geen tijd had om ons te ontmoeten, maar tijdens ons bezoek een absurde Twitterstorm ontketende. Een premier onwaardig.”

Jansa gaf gisteren openlijk kritiek op Nederland, het thuisland van in ‘t Veld, waar “voor het laatst een journalist vermoord werd in de EU”. Hij plaatste ook een foto op Twitter waarin hij dertien (voormalige) Europarlementsleden ervan beschuldigde handpoppen te zijn van de Amerikaans-Hongaarse zakenman en filantroop George Soros. Onder de politici die hij beschuldigde, bevinden zich in ‘t Veld, maar ook Guy Verhofstadt (Open Vld) en Mark Demesmaeker (N-VA), die sinds 2019 niet meer in het parlement zetelt. Jansa heeft de tweet intussen verwijderd. Omdat Soros van joodse komaf is, beschouwen veel waarnemers het bericht van Jansa als antisemitisch.