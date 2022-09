EU-voorzitter Tsjechië wil tribunaal voor oorlogsmisdaden na opgraving lichamen in Oekraïense stad Izjoem

Wint Oekraïne de oorlog? Of is er een tegenzet van Poetin op komst? De analyse van onze expert

“Als het Oekraïense leger zo blijft vorderen, dan staat het binnenkort in Moskou.” Ze is groot, de euforie over het tegenoffensief. Dat is ook waarlijk fenomenaal. Maar schrijf Poetin nog niet af. Want die legt nu misschien de fundamenten om Oekraïne écht te ontwrichten — zonder wapens, als de oorlog is gestopt.

12 september