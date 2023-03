EU verlengt missie tegen wapensmokkel naar Libië met twee jaar

Franse tieners (16 & 14) rijden met gestolen auto 220 kilometer per uur over snelweg, politie kan hen pas diep in Nederland stoppen

Na een achtervolging dwars door Brabant heeft de Nederlandse politie in de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarige en 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen Franse auto reden. De politie meldt dat er tijdens de achtervolging een snelheid van 220 kilometer per uur werd gehaald.