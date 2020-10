EU treft sancties tegen Russen betrokken bij cyberaanval op Duits parlement

Democraten in Senaat boycotten stemming van Trumps kandidaat voor Hoogge­rechts­hof

21 oktober De Democraten in de Amerikaanse senaatscommissie voor Juridische Zaken boycotten donderdag de stemming over Amy Coney Barrett, de kandidaat van president Donald Trump voor een zetel in het Hooggerechtshof. De boycot is vooral een symbolisch gebaar. De Republikeinse meerderheid keurt Trumps voordracht van Coney Barrett naar verwachting goed.