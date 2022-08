EU stuurt miljoenen jodiumtabletten naar Oekraïne ter bescherming van mogelijke kernramp

Oostenrijk Vader bewuste­loos geslagen bij overval, kind (6) klimt uit kinderwa­gen en verdrinkt

Een overval in Oostenrijk is zondag op een vreselijke manier geëindigd. Een 37-jarige vader werd in Sankt Johann bewusteloos geslagen door een overvaller, waarna niet veel later zijn zesjarige zoontje uit de kinderwagen wist te komen en in de naastgelegen rivier belandde. Dat melden Oostenrijkse en Duitse media.

