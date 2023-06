EU straft Kosovo vanwege aanhoudende spanningen met Servië

Federal Reserve last pauze in bij verhogen rente tegen inflatie

De Federal Reserve maakt even pas op de plaats met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. De Amerikaanse centralebankenkoepel had daarvoor tien keer op rij de rente verhoogd. Mogelijk kan er wel een verdere renteverhoging in juli komen. Voorzitter Jerome Powell zal nog een toelichting geven op het rentebesluit.