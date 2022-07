EU-Rekenkamer twijfelt aan succes afbouwplan Russische energie

Ophef om seksisti­sche uitspraken door Amsterdam­se studenten­ver­e­ni­ging: “Vrouwen zijn sper­ma-em­mers”

In Nederland is ophef ontstaan na vrouwonvriendelijke uitspraken door een Amsterdamse studentenvereniging. Meerdere vrouwen schreven daarop een boze brief aan het bestuur, waarna een onderzoek is opgestart.

16:39