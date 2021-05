EU-rapport brengt discriminatie door politie in beeld: etnische minderheden krijgen dubbel zo vaak identiteitscontrole

Een nieuw rapport van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) heeft de discriminatie van etnische minderheden door de Europese politie in kaart gebracht. Ze tonen een duidelijke trend: etnische minderheden worden op het hele continent vaker tegengehouden en gefouilleerd.

Alle EU-lidstaten werden onderzocht, plus het Verenigd Koninkrijk en Macedonië. In al deze landen stopte de politie het vaakst mannen, jonge mensen, etnische minderheden, moslims of mensen die zich niet identificeren als heteroseksueel. Eén op de drie mensen van een etnische minderheid werd gevraagd naar hun identiteitskaart, in vergelijking met 14 procent van de algemene bevolking. Vier op de vijf mensen zeiden dat de politie hen met respect behandelde. Bij mensen van een etnische minderheid was dat maar 46 procent.

Etnisch profileren, wanneer de politie je tegenhoudt enkel en alleen vanwege je etniciteit, is onwettelijk in Europa. “Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, ook door de politie. Een jaar geleden onderstreepten de protesten van Black Lives Matter de noodzaak om racisme en discriminatie - wat nog steeds maar al te vaak voorkomt in onze samenleving - aan te pakken,” zegt Michael O’Flaherty, directeur van het FRA. “Het is tijd om het vertrouwen tussen alle gemeenschappen te herstellen en ervoor te zorgen dat politiecontroles altijd eerlijk, gerechtvaardigd en evenredig zijn.”

Enkele voorbeelden in cijfers

Bijna de helft (49%) van de migranten of afstammelingen van migranten uit Sub-Sahara-Afrika werd gestopt door de politie op een jaar tijd in Oostenrijk. Van de algemene bevolking was dat maar 25 procent. Amnesty International zei vorig jaar al dat er “institutioneel racisme is binnen de Oostenrijkse politie en andere delen van het Oostenrijkse strafrechtsysteem”.

Een derde van de Roma in Kroatië en Griekenland werd gestopt, in vergelijking met respectievelijk 18 en 17 procent van de algemene bevolking.

In Spanje zegt slechts 4 procent van de bevolking gestopt te zijn door de politie, tegenover 14 procent van de migranten afkomstig uit Noord-Afrika en 32 procent van de Roma.