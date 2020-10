EU-president Charles Michel: “Zonder Europese samenwerking wint het virus en verliest de democratie”

Donderdag vergaderen de Europese regeringsleiders per video speciaal over de coronacrisis. De eerste van wat vermoedelijk een reeks corona-overleggen gaat worden, gezien de kracht waarmee de tweede coronagolf over Europa raast. Michel heeft als voorzitter een duidelijke boodschap voor de leiders: de EU moet ook een Unie van testen, apps en vaccins worden.