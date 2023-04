EU-president Charles Michel onder vuur vanwege ‘buitensporige reiskosten’: “Wat doet die man daar eigenlijk?”

Keert oud-pre­mier Charles Michel (MR) terug naar de Belgische politiek? Of blijft hij na 2024 nog even in Europa hangen?

Charles Michel (MR) is nog tot eind november 2024 voorzitter van de Europese Raad, maar nu al wordt er gespeculeerd over zijn politieke toekomst. Michel zou mogelijk verder carrière willen maken binnen de Europese toppolitiek, maar ook een terugkeer naar de Belgische politiek is niet uitgesloten. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de Franstalige krant ‘La Libre’.