EU-president Charles Michel en andere Europese leiders in quarantaine na positieve test Macron, premier De Croo test negatief

De Franse president Emmanuel Macron is besmet met het coronavirus. Volgens het presidentieel paleis kreeg hij de testuitslag donderdag terug. Meerdere Europese leiders zijn intussen in zelfisolatie gegaan nadat ze de afgelopen dagen contact hadden met de president. De premiers van Spanje, Portugal en Luxemburg, Pedro Sánchez, António Costa, en Xavier Bettel, blijven voorlopig thuis, net als EU-president Charles Michel. Ook de Belgische premier Alexander De Croo ging in quarantaine, hij heeft inmiddels negatief getest. Eind vorige week was de Franse president nog in Brussel voor de EU-top.

De 42-jarige Macron vertoonde deze week de eerste symptomen van het virus. De diagnose werd gesteld na een PCR-test die werd uitgevoerd “zodra de eerste symptomen optraden”. De Franse president zal zich gedurende 7 dagen isoleren.

Hij voelt zich nog goed genoeg om te kunnen werken en zal volgens het presidentieel paleis “vanop afstand zijn activiteiten verzekeren”, aldus het Elysée in een communiqué. Macron moet wel een aantal geplande ontmoetingen schrappen. Hij zou binnenkort onder meer naar Libanon gaan, maar die reis kan niet doorgaan.

Waar de president besmet is geraakt, is niet bekend. Het presidentieel paleis zei in een verklaring dat er een onderzoek is gestart om de bron van de besmetting te achterhalen. Zijn vrouw Brigitte heeft ondertussen negatief getest, alsook de Franse premier Jean Castex.

EU-top vorige week

Macron was eind vorige week nog in Brussel voor overleg met de andere EU-leiders. De Franse president wordt volgens een hoge EU-functionaris sinds afgelopen maandagavond als een potentieel besmettingsrisico voor anderen beschouwd. De Franse autoriteiten hebben Brussel daarover ingelicht. Dat is ruim na de EU-top, vorige week donderdag en vrijdag.

Bij de top in Brussel waren naast Macron ook premier De Croo en andere EU-leiders aanwezig. Volgens de functionaris zijn tijdens de top alle coronamaatregelen gevolgd en zijn er in Brussel sindsdien geen meldingen binnengekomen van personeel of deelnemers die positief getest zijn.

Alexander De Croo, Charles Michel, Spaanse en Portugese premier in zelfisolatie

Premier Alexander De Croo ging donderdag toch uit voorzorg in quarantaine. “Gezien ons contact van vorige week donderdag, zal ik me vandaag laten testen en in afwachting van het testresultaat in zelfisolatie gaan”, meldde de premier op Twitter. Hij wenste de Franse president een snel herstel. Minister Frank Vandenbroucke nam vandaag alle vragen in het parlement over van De Croo.

Donderdagavond werd op het kabinet van de premier vernomen dat de premier negatief heeft getest. Daardoor kan de eerste minister morgen/vrijdag zijn werkzaamheden volledig hervatten. Behalve de negatieve PCR-test is intussen immers ook een periode van zeven dagen verstreken sinds het hoogrisicocontact met de Franse president.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook António Costa, de premier van Portugal, kondigde eerder op de dag aan in zelfisolatie te gaan. Gisteren werd hij in Parijs nog ontvangen door Macron, die toen al een fletse indruk maakte. De Spaanse premier, Pedro Sanchez, heeft aangekondigd in quarantaine te gaan tot 24 december nadat hij afgelopen maandag nog had geluncht met Macron. Sánchez heeft al zijn openbare activiteiten voorlopig gestaakt.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, is dinsdag nog negatief getest - maar hij gaat wel uit voorzorg in quarantaine. Hij was maandag in Parijs voor een evenement van de OESO en ontmoette Macron toen op het Elysée. De twee zagen mekaar vorige week ook op de Europese top. Michel werd door de Franse autoriteiten geïnformeerd dat hij niet als een dicht contact wordt beschouwd, meldt zijn woordvoerder Barend Leyts op Twitter. Michel blijft van thuis uit werken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat volgens haar woordvoerder niet in quarantaine. Zij heeft zondag nog met Macron gedineerd, aldus de woordvoerder. Maandag heeft zij negatief getest.

Een woordvoerder van Merkel heeft donderdag laten weten dat de bondskanselier enkele dagen na de top negatief heeft getest op het virus. De Duitse regering meldde dat Merkel tijdens de top constant een mondmasker op had en dat ze zich aan alle maatregelen heeft gehouden.

In Frankrijk zijn strenge maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt op ruim 2,4 miljoen. Het geregistreerde dodental staat op ruim 59.000.