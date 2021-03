EU-parlement versnelt procedure 'vaccinatiepaspoort'

De Europese Commissie heeft de 27 EU-landen vorige week voorgesteld een gratis 'coronacertificaat', digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, te ontwikkelen. Het certificaat, beter bekend als vaccinatiepaspoort of coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft.