EU-parlement stemt over definitieve wet terugdringen CO2-emissies

Dat is nodig omdat de EU heeft afgesproken in 2050 niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te bereiken moet in 2030 al de netto-uitstoot van de 27 landen met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. De verplichting is verpakt in het zogeheten Fit for 55-pakket van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.