EU overweegt weer extra geld uit te trekken voor wapens Oekraïne

Fatale jeepsafari in Antalya: “Twee doden, onder wie Duitse toerist, en tien gewonden”

Een jeepsafari in de Turkse provincie Antalya is in een drama geëindigd. De chauffeur knalde tegen een rots en stortte in een afgrond. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten tien anderen gewond, melden plaatselijke media.

14:56