EU “niet op de hoogte gebracht” van nieuwe militaire alliantie tussen VS, VK en Australië

Onherkenba­re IS-bruid die aanslag Manchester “gerecht­vaar­digd” noemde, smeekt Britten nu om vergiffe­nis: "Ik ben ook geliefden verloren”

15 september De bekende Britse IS-bruid Shamima Begum (21) heeft voor het eerst een live tv-interview gegeven vanuit het kamp in Syrië waar ze verblijft. Tijdens Good Morning Britain verontschuldigde ze zich omdat ze zich bij IS had aangesloten en smeekte ze de Britten om haar te vergeven en haar te laten terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De zichtbaar nerveuze Begum was daarbij in niets meer te herkennen: ze droeg westerse kleding en make-up, haar haren waren zichtbaar en haar nagels waren opvallend gelakt.