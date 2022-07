EU moet zich voorbereiden op migratiegolven vanwege voedselonzekerheid, waarschuwt Frontex

Berlaar Komst 750 asielzoe­kers naar legerkazer­ne lokt gemengde reacties uit: “Gaat wegen op gemeen­schap”

De komst van 750 asielzoekers naar de legerkazerne in Berlaar lokt gemengde reacties uit bij de omwonenden van dat zogenaamde Distributiecentrum Wisselstukken. “Iedereen is welkom in Berlaar”, zegt buurman Paul Verhoeven, maar andere bewoners denken daar helemaal anders over. Ook burgemeester Walter Horemans is niet gelukkig, maar wil er het beste van maken. “Ik hoop dat iedereen hier zo open mogelijk mee omgaat.” De eerste petitie is echter al in de maak.

