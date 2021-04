EU-ministersberaad over China maand uitgesteld

Man die zich in krat van Australië naar Wales liet vliegen denkt mannen gevonden te hebben die hem destijds hielpen: “Mirakel dat hij het overleefde”

15 april Een man uit Wales die zich meer dan vijftig jaar geleden in een krat van Australië naar zijn thuisland liet verschepen omdat hij niet genoeg geld had voor een vliegticket, denkt dat hij de mannen heeft teruggevonden die hem indertijd hielpen. Brian Robson (intussen 76) was naar hen op zoek naar aanleiding van de publicatie van een boek over zijn onwaarschijnlijke stunt, die hij als bij wonder niet met zijn leven bekocht. Het verhaal krijgt wereldwijd weerklank.