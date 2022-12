EU-ministers van Financiën ruziën over geld voor Hongarije

De EU-ministers van Financiën liggen in Brussel volgens ingewijden stevig met elkaar in de clinch met en over Hongarije. Daardoor namen ze geen besluit over het coronaherstelplan voor Hongarije en het bevriezen van regionale EU-subsidies. Hongarije vertikt het op zijn beurt zijn veto’s in te trekken over miljardensteun aan Oekraïne volgend jaar en over de invoering van een minimumwinstbelasting van 15 procent.