EU lonkt opnieuw naar vrijhandelsakkoord met India

Na acht jaar stilstand staan de Europese Unie en India op het punt de onderhandelingen over een groot vrijhandelsakkoord te hervatten. Het Europees Parlement hoopt op een ambitieuze deal die toelaat om de enorme markt van meer dan 1,3 miljard mensen beter te ontsluiten. “India is de meest begeerde bruid, ze wordt alsmaar jonger en rijker. Dat vind je normaal niet”, zo schetste Geert Bourgeois (N-VA) het enorme potentieel van de grootste democratie ter wereld.

De EU en India waren in 2007 handelsonderhandelingen gestart, maar die werden zes jaar later zonder resultaat gestaakt. Na jarenlange radiostilte besloten de leiders vorig jaar op een top in Porto om de gesprekken nieuw leven in te blazen. Niet enkel over een handelsdeal, maar ook over de bescherming van investeringen en geografische aanduidingen. De onderhandelingen starten nog deze maand en zouden afgerond moeten worden tegen 2024, wanneer zowel Europese als Indiase verkiezingen plaatsvinden.

Het Europees Parlement is alvast vragende partij. “We moeten blijven streven naar meer vrijhandelsakkoorden in een wereld met meer protectionisme en instabiliteit”, betoogde Geert Bourgeois. Om allerlei goede redenen heeft de EU de voorbije jaren veel aandacht besteed aan defensieve handelsinstrumenten, argumenteerde de vroegere Vlaamse minister-president op een persconferentie, maar als globale speler moet de EU ook offensief blijven denken. In de huidige legislatuur is een vrijhandelsakkoord met Vietnam tot dusver het enige tastbare resultaat.

Markt van 1,3 miljard mensen

Op de handelsrelaties met India zit nog veel rek. Hoewel een markt van 1,3 miljard mensen een enorm potentieel biedt, zijn de handelsrelaties tot dusver veeleer bescheiden gebleven, met een jaarlijkse goederenstroom van 88 miljard euro, amper 2 procent van de totale goederenhandel van de EU met de rest van de wereld. De handel in diensten vertegenwoordigt 30 miljard euro. Het maakt van de grootste democratie ter wereld slechts de tiende belangrijkste handelspartner van de EU. Omgekeerd is de EU voor India de derde belangrijkste partner, na de VS en China.

Bourgeois, wiens rapport over de aanstaande onderhandelingen donderdag quasi unaniem werd goedgekeurd in de handelscommissie van het parlement, pleit voor een “ambitieus, evenwichtig en uitgebreid akkoord” dat niet stopt bij het laaghangend fruit. De Europeanen richten het vizier onder meer op de Indiase importtarieven voor auto’s en wijnen, een betere bescherming van intellectuele eigendom, toegang tot openbare aanbestedingen en regelgevende samenwerking, bijvoorbeeld op vlak van databescherming. Ook India heeft een wenslijstje klaar, onder meer om de export van zijn landbouwproducten en IT-diensten te versterken.

Oorlog in Oekraïne

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en het snel veranderende geopolitieke landschap is de toenadering tot India uiteraard ook van strategisch belang. India weigert de Russische invasie te veroordelen en volgt de westerse sancties niet. Kan een handelsdeal New Delhi meer in de richting van het westen duwen, of dreigt de Indiase neutraliteitspositie een akkoord net in de weg te staan? “Net zoals India ben ik neutraal. Ik denk niet dat het een opportuniteit is, maar ook geen bedreiging”, zo antwoordde Bourgeois, die erop wees dat de spanningen met China een van de redenen zijn waarom India opnieuw Europa opzoekt.