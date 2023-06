EU-lidstaten sluiten akkoord over nieuw asiel- en migratiebeleid, N-VA ontevreden: “Dit is een zwakke en onwerkbare regeling”

UPDATENa onderhandelingen die jarenlang hebben aangesleept, hebben de lidstaten van de Europese Unie een akkoord gesloten over een nieuw asiel- en migratiebeheersysteem. Er komt een verplicht, maar flexibel solidariteitsmechanisme om asielzoekers beter over de EU te spreiden, en een nieuwe procedure aan de buitengrenzen om afgewezen asielzoekers sneller te kunnen terugsturen. Staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) reageert opgetogen, maar oppositiepartij N-VA is minder tevreden: “Dit is een zwakke en onwerkbare regeling”.

De nieuwe afspraken regelen onder meer het al aan de Europese buitengrens beoordelen van migranten uit veilige landen. Asielzoekers die weinig kans maken te mogen blijven kunnen dan meteen worden vastgezet en uiteindelijk teruggestuurd. ‘Aankomstlanden’ als Italië en Griekenland zijn voortaan verzekerd van de hulp van andere lidstaten. Die nemen een aantal asielzoekers over, of kopen die plicht af als ze daar niet aan willen.

Akkoord hing aan zijden draadje

Het akkoord hing aan een zijden draadje, omdat Italië meer manoeuvreerruimte wilde om migranten naar veilige derde landen terug te kunnen sturen. Bij de stemming over het uiteindelijke compromisvoorstel, waar de laatste uren nog fel over gedebatteerd werd, gaf de Italiaanse minister uiteindelijk toch zijn goedkeuring.

Hongarije en Polen stemden als enigen tegen, Malta, Bulgarije, Slovakije en Litouwen onthielden zich. Tsjechië wil zich aan het solidariteitsmechanisme onttrekken wegens het grote aantal Oekraïense vluchtelingen dat het nu al op zijn grondgebied heeft.

Het akkoord is dus niet unaniem goedgekeurd, maar wel werd de benodigde gekwalificeerde meerderheid gevonden om de twee verordeningen goedgekeurd te krijgen. Over de twee wetteksten moeten de lidstaten wel nog akkoorden sluiten met het Europees Parlement. Mogelijk zullen die onderhandelingen pas kunnen landen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2024. De Belgische vertegenwoordiging bij de EU reageert alvast enthousiast op het “historische” akkoord.

“Grote horde genomen”

Het lukte de EU-landen jarenlang niet om tot een gezamenlijk asielbeleid te komen. Vooral zuidelijke landen als Italië en Griekenland klagen dat de anderen het hen alleen laten opknappen. West-Europese lidstaten willen pas helpen als de ‘aankomstlanden’ asielzoekers zelf opvangen en niet meer laten doorreizen naar hun voorkeursland, zoals ooit is afgesproken. Oost-Europese landen als Hongarije weigeren hoegenaamd om migranten over te nemen.

Donderdag werd vooral nog over de cijfers, bedragen en doelstellingen onderhandeld. Er is overeengekomen dat jaarlijks 120.000 asielzoekers moeten worden gescreend aan de buitengrenzen en dat daarvoor minstens 30.000 plaatsen voorzien moeten worden. Ook moeten elk jaar 30.000 asielzoekers over Europa gespreid worden op basis van het solidariteitsprincipe, maar net als bij de asielcapaciteit gaat het om een doelstelling die elk jaar geactualiseerd zal worden, in functie van de reële migratiestromen. Landen die geld op tafel willen leggen in plaats van migranten over te nemen, zullen daar 20.000 euro per persoon voor moeten betalen.

Staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) spreekt van “een hele grote horde” die genomen is.

België zou 957 migranten overnemen

De lidstaten spraken ook een verdeelsleutel af voor het aantal migranten dat ze overnemen. Voor België gaat het om 3,19 procent. In het geval van 30.000 relocaties (maar dat cijfer wordt dus elk jaar herzien), zou het om omgerekend 957 personen gaan.

Dat het nu toch is gelukt een compromis te vinden, is “historisch”, vinden verscheidene van de 27 migratieministers die het akkoord donderdag wisten te sluiten. Zodra ze het ook eens zijn met het Europees Parlement, kunnen de nieuwe afspraken ingaan.

Volledig scherm Theo Francken (N-VA) is vernietigend voor het akkoord. © Dieter Telemans

N-VA: “Zwak en onwerkbaar”

Theo Francken, Kamerlid voor oppositiepartij N-VA en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, reageert ontevreden op het akkoord. “Dit is een zwakke, onwerkbare en zelfs perfide regeling. Een migratiepact dat niet spreekt over push-backs en illegale migratie nog steeds gedoogt, is dan ook een maat voor niks.”

Enkel een nultoleran­tie voor illegale maritieme migratie en asielproce­du­res buiten onze Europese grenzen, kunnen deze chaos stoppen Theo Francken, N-VA-Kamerlid

Hij gelooft er ook niet in dat de EU erin zal slagen om die snelle screening en terugkeer in de frontlijnstaten te organiseren. “Die centra binnen de Europese grens zullen onvermijdelijk vol lopen op korte termijn en uitdraaien op de wachtkamer van Europa. Een massale terugkeer organiseren voor al die mensen die geweigerd worden, is dan ook bijna onmogelijk.” Francken blijft dan ook voorstander van een afhandeling van die procedures volledig buiten de Europese grenzen.

“Een poging tot illegale migratie mag dan ook nooit tot Europees verblijfsrecht leiden”, concludeert Francken. “Zolang de EU die aanvragen niet consequent afwijst, houdt ze het malafide systeem van mensensmokkel in stand. Enkel een waterdichte nultolerantie voor illegale maritieme migratie en asielprocedures buiten onze Europese grenzen, kunnen deze chaos stoppen.” Hij verwijst daarmee naar het Australische model dat hij al jaren bepleit.